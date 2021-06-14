Tahir Kıran Çaykur Rizespor Başkan Adaylığını Açıklıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın istifasının ardından Rizeli iş insanı armatör Tahir Kıran, Çaykur Rizespor Kulübü başkan adaylığını açıklayacak.

Çaykur Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya inecek olan, Rizespor camiasının, hem saha içi hem saha dışında mevcut düzenini değiştireceğine inandığı armatör Tahir Kıran, 19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kongrede aday olduğunu pazartesi günü (bugün) saat 10:30’da Rize Ricosta Otel’de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

Vira Haber