Talay Logistics Küresel Lojistik Devi Hellmann ile İş Birliği Yaptı

Bu iş birliği kapsamında Avrupa’nın kritik noktalarında depo yatırımları yapılacak ve blok tren bağlantıları oluşturulacak.

Türkiye ile Avrupa arasındaki taşımaların organize edileceği iş birliği kapsamında ilk olarak, Osnabrück ve Augsburg'da iki konteyner deposu kuruldu.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, yapılan iş birliğinin Türkiye lojistik sektörü için öncü bir atılım olacağını, Türkiye-Avrupa arasındaki taşımalarda verimliliği daha da artıracaklarını belirtti. Avrupa içerisinde açılacak yeni depolar ve yeni blok tren bağlantıları ile hizmet çeşitliliği sağlayacaklarını dile getiren Talay, bu noktada Hellmann WWL’nin 150 yıllık deneyiminden en iyi şekilde yararlanacaklarını ifade etti.

Almanya’daki iki konteyner deposunun kritik merkezler olarak hizmet vereceğini vurgulayan Talay, böylece Avrupa genelinde daha hızlı ve güvenli taşımacılık yapabileceklerini söyledi.

“70.000 taşıma ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz”

Onur Talay, Ro-Ro ile yılda yaklaşık 70.000 taşıma operasyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, “Türkiye’den Ro-Ro ile önce Trieste’ye ulaşıyoruz. Daha sonra Avusturya'daki Wels ve Almanya'daki Duisburg, Köln ve Münih gibi önemli ticaret ve üretim merkezlerine giden blok trenlere aktarma yapıyoruz. Böylece yılda ortalama 2.000 ton CO₂ emisyonu tasarrufu sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe de önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz.” diye konuştu.

“Avrupa-Türkiye arasındaki taşıma hacmimizi artıracağız”

Hâlihazırda Avrupa’da farklı ülkelerde güçlü bir yapılanmaları olduğunu vurgulayan Talay, bu ülkelerde iştirak şirketleri kapsamında araç ve ekipmanlara sahip olduklarına dikkati çekti. Talay, şunları da kaydetti:

“Hellmann WWL’nin gücünü, Avrupa’daki mevcudiyetimiz kapsamında da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Avrupa-Türkiye arasındaki taşıma hacmimizi artıracağız. Karşılıklı fayda ile Türkiye’nin Avrupa ile ticaretine katkıda bulunacağız. Bulgaristan, İtalya, Almanya, Polonya, Fransa, Litvanya ve Romanya’da bulunan şirketlerimizin gücünü daha da artıracağız.”

150 yılı aşkın tecrübe, 12 bin çalışan

Dünya çapında 57 ülkede 243 ofis ve 12 bin 200’den fazla çalışanıyla hizmet veren Hellmann WWL’nin, sektörde 150 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Hellmann, geçen yıl 20 milyon taşıma sayısına ve 3,5 milyar euroluk ciroya ulaştı.

Vira Haber