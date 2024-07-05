Tamer Kıran Denizcilik Eğitimi Toplantısına Katıldı

Toplantı, Okul Müdürü Erol Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya, MEB bürokratları, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, komisyon üyeleri Cihat Yavuz Güler, Burak Atasoy, Orhan Semih Dinçel, Erhan Esinduy, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu ve Odamız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne dahil okulların müdürleri toplantıya katıldı.

Tamer Kıran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, denizcilik eğitimi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, eğitimlerin niteliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (METEGEM) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı’ndan Erdoğan Özdemir, "Denizcilik Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, denizcilik eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Vira Haber