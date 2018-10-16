Tamer Kıran "Denizcilikte ciddi atılımlar sağlandı"

Deniz yoluyla yapılan dış ticaretin 149 milyon tondan 347 milyon tona çıktığını, tersane sayısının ise 78'e ulaştığını bildiren Kıran, son 16 yılda denizcilik sektöründe yaşanan gelişmelere değinirken, gelinen noktanın yeterli olmadığını, deniz taşımacılığına her zaman ayrı bir önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün bir tersanenin tek seferde en yüksek ihracat değerine sahip gemiyi inşa edebildiğini aktaran Kıran, savunma sanayisindeki gelişmeler sayesinde gemi inşa sektöründe de ciddi atılımlar sağlandığını anlattı.

Kıran, sektörde yerli şirketlerin taşımacılıkta daha fazla yer alması gerektiğini, bu sayede cari açığın daha fazla azaltılabileceğini belirterek, "2023'te bu ülkeyi 'denizci ülke, denizci millet' yapabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışacağız." dedi.

Vira Haber