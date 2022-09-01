Tamer Kıran, İMEAK DTO Başkanlığı'na Yeniden Aday Olduğunu Açıkladı

İMEAK DTO Eylül ayı Olağan aylık meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İMEAK DTO Olağan Genel Kurulu'nda, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Aylık Meclis toplantısında kürsüye gelen İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, görev yaptığı son 4 senede, TOBB'a olan aidat borçları ve bankalara olan kredi borçlarını ödediklerini belirterek, sektörü hak ettikleri yere getirmeye çalıştıklarını söyledi. 2017 yılında 97 milyon TL olan İMEAK DTO bütçesini 360 milyon TL'ye ulaştırdıklarını söyleyen Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi'nin 60 milyon dolar olan borcunu 17 milyon dolara düşürdüklerini kaydetti.

Bir önceki dönemde satın alınan İzmir Şubesi hizmet binasının inşatının bu ay tamamlandığını ve Eylül ayında resmi açılışını yapacaklarını ifade eden İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, bu dönemde ise Aliağa, Bodrum, Fethiye ve Kocaeli Şubeleri'nin hizmet binalarını satın aldıklarını söyledi.