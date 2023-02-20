Tamer Kıran, İskenderun ve Antakya’da İncelemelerde Bulundu

Tamer Kıran’a, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Recep Düzgit, Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Orhan Gülcek, Ahmet Can Bozkurt, Barış Türkmen, Emre Doruk, İsmail Görgün, Kasım İnandı, Ali Gürün ve Meclis Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu eşlik etti. Ziyaretlerde İMEAK DTO İskenderun Şube Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal Kutlu ve Meclis Başkanı Suphi Şaşati de bulundu.

Tamer Kıran ve beraberindekiler İskenderun Teknik Üniversitesi’nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile görüştü.

Heyet, ardından UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ile birlikte Limakport Genel Müdürü Gündüz Arısoy ve İskenderun Liman Başkanı Erdoğan Bayram’ı ziyaret etti.

İskenderunspor Tesisleri'nde İMEAK DTO İskenderun Şubesi Meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkanımız Tamer Kıran, Odamızca oluşturulan İMEAK DTO Aşevi’ni de ziyaret etti.

Tamer Kıran başkanlığındaki Heyet, İskenderun Şubemizin binası ve Antakya’da da incelemelerde bulundu.