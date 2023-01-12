Tamer Kıran, “İstanbul Deniz Limanları Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı”na Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü, “İstanbul Deniz Limanları Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul limanlarının güvenliğiyle ilgili istişarede bulunuldu.
Tamer Kıran, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörel değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de iştirak etti.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK Deniz Ticaret Odası, Tamer Kıran
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