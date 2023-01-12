Tamer Kıran, “İstanbul Deniz Limanları Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı”na Katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul limanlarının güvenliğiyle ilgili istişarede bulunuldu.





Tamer Kıran, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörel değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de iştirak etti.

Vira Haber