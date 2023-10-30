Tamer Kıran, “MSC Türkiye”nin Uğrak Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü, MSC Grubu’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna isimlendirdiği dünyanın en büyük konteyner gemilerinden “MSC Türkiye”nin ülkeye ilk kez gelişi nedeniyle düzenlenen uğrak törenine katıldı.

Tekirdağ’da Asya Port Limanı’nda düzenlenen törene, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Durmuş Ünüvar, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, MSC Grup Başkanı Diego Aponte ve Eşi Ela Soyuer Aponte, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, MSC Türkiye CEO’su Hasan Piroğlu iştirak etti.

Törene, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Tamer Kıran ve beraberindeki heyet tören sonunda MSC Türkiye gemisinin köprü üstünü gezdi.

Vira Haber