Tamer Kıran: “TCG Anadolu bizi Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı”

Tamer Kıran, denizciliğin, taşımacılık, gemi inşa sanayi ve limanlarla birlikte dünyada yaşamın idame ettirilmesi için olmazsa olmaz yerini korumaya devam ettiğini belirterek, halihazırda dünya ticaretinin yüzde 85-87 oranında deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Deniz taşımacılığının öneminin pandemi döneminde zirveye çıktığını vurgulayan Tamer Kıran, halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gıda maddelerinin dünyaya ulaşmasında Tahıl Koridoru anlaşması sayesinde yine önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Bu anlaşma yapılmadan önce gıda fiyatlarının nereye gideceği konusunda büyük bir endişe yaşandığını belirten Tamer Kıran, anlaşma kapsamında 901 geminin yaklaşık 30 milyon tona yakın tahılı dünyaya sevk ettiğini söyledi.

Türk gemi inşa ve tamir-bakım sektörü hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, bu alanda Türkiye’nin bölgesinde fevkalade iyi bir konumda olduğunu vurguladı. Tersanelerimiz ve yetişmiş iş gücümüzle, feribotlar, balıkçı gemileri ve yatlar gibi teknik özellikleri yüksek gemilerin üstün bir teknoloji ile ülkemizde inşa edildiğini belirten Tamer Kıran, ihracat değerleri yüksek olan bu gemilerin yurtdışına satışının ülke ekonomisine son derece pozitif etki yarattığını söyledi.

Savunma sanayine yönelik projelere de dikkat çeken ve Deniz Kuvvetlerimizin envanterine dahil olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi “Anadolu”dan bahseden Tamer Kıran, “TCG Anadolu ile fevkalade gurur duydum. Bu gemi, savunma sanayinde bizi Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Dünya üzerinde askeri deniz kuvveti olduğu bilinen yaklaşık 162 ülke bulunmaktadır. Ülkemiz hali hazırda bir savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, proje ve inşa kontrolünü ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu çok önemli bir ayrıcalık. Her Türk vatandaşı bu gemiden gururla bahsetmelidir.” diye konuştu.

Vira Haber