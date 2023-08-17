Tamer Kıran, TOBB Tarafından Düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen, Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alındığı Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı.

TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel iştirak etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Şura’da, İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran da söz alarak, denizcilik sektörüyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Şuraya, Oda ve Borsa Başkanlarının yanı sıra Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihan Ergenç de katıldı.

Vira Haber