Tamer Kıran, UAB Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İle Bir Araya Geldi

Toplantıya, UAB Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve Bakanlık bürokratları katıldı.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, PRÜ Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Özkan Poyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel ve Oda Sekretaryası da toplantıya iştirak etti.

Toplantıda, denizcilik sektörünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ilgilendiren konularında sorun ve çözüm önerileri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tamer Kıran, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na denizcilik sektörüne gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Vira Haber