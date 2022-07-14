Tamer Kıran’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi karanlık bir yapının dış destekçileri ile Türkiye demokrasisine ve hukuk devlet yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve direktifleri, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığıyla geri püskürtülmüştür.

Aynı zamanda Türk ekonomisini çökertmeyi de amaçlayan hain girişime karşı iş dünyası tek vücut olmuş, üretim çarkları zaman kaybetmeden hızla yeniden döndürülmeye devam edilerek menfi sonuçlar bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz’u hiç unutmadık, unutturmayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak o günkü kararlılığımızla ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarken, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Bu vesileyle 15 Temmuz’da demokrasi ve özgürlüğümüze kastedenlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Allah, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

