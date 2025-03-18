Tamer Kıran’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milli bilinci ateşlediğini ve İstiklal Savaşı'nın temellerinin bu zaferle atıldığını vurgulayan Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferimizin 110. yıldönümünü idrak ederken, mukaddes vatan toprakları, bağımsızlık ve egemenliğimiz için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi büyük bir onurla yad ediyoruz. Şanlı tarihimize altın harflerle geçen bu zafer, milli bilincimizi ateşlemiş, güç ve moral bulmamızı sağlamış, İstiklal Savaşının temelleri Çanakkale sularında ve Conk Bayırı’nda atılmıştır."​

Kıran, vatan topraklarının değerinin bilinmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:​

"Çanakkale ve İstiklal Harbi gibi büyük mücadelelerin üzerine inşa edilmiş vatan topraklarımızın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. 'Çanakkale Geçilmez' sözüyle gösterilen irade, azim, sabır ve fedakârlık, bugün ülke olarak yaşadığımız kimi güçlükleri aşmada bize güç ve ilham verecek en önemli rehber olacaktır."​

Mesajının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Kıran, şunları söyledi:​

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Vira Haber