Tamer Kıran’dan Dünya Denizcilik Günü Mesajı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından denizcilik sektörünün küresel ticarete ve dünya ekonomisine katkısına dikkat çekmek, deniz güvenliği ve deniz ortamının önemini vurgulamak için her yıl Eylül ayının son Perşembe’si olarak belirlenen Dünya Denizcilik Günü, bu yıl “Geleceğe Doğru Yol Almak: Önce Güvenlik” temasıyla kutlanıyor.



İnsanlık için hayati öneme sahip gıda, enerji, hammadde ve mamul ürünleri içeren dünya ticaretinin yüzde 90’ını üstlenen denizcilik sektörü, iklim krizi sorunu nedeniyle yeni regülasyonlar, daha temiz enerji kaynakları ve teknolojileri hedefleyen bir dönüşümle karşı karşıya.



Türk Denizcilik Sektörü olarak bu dönüşüm sürecini desteklerken, yeni teknolojiler ve alternatif yakıtlarla birlikte gelebilecek güvenlik riskleri dahil her konuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler tarafından getirilen yeni kural ve düzenlemeleri çok yakından takip ediyor, üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeye gayret ediyoruz.



Dünya Denizcilik Günü’nü kutlarken, deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsuru olan tüm deniz çalışanlarına takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, kazasız belasız hayırlı seyirler temenni ediyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı