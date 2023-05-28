Tamer Kıran'dan Seçim Değerlendirmesi

'Türkiye genelinde 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, akabinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tur Oylaması yüksek katılım oranıyla, Dünya demokrasilerine örnek gösterilebilecek bir olgunlukta başarıyla tamamlanmıştır.

Milletimiz, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha ortaya koymuş, hür iradesini sandıklara yansıtarak son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Seçim sonuçları neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha milletimizin teveccühünü alarak görevini 5 yıl daha sürdürmeye hak kazanmıştır.

Dünya genelinde tarihi değişim süreçlerinin yaşandığı zor bir dönemden geçerken, artık seçimleri geride bırakıp, birlik, beraberlikle hareket ederek hedeflerimize odaklanma, geleceğe yürüme zamanıdır.

Türkiye, G-20 üyesi olarak dünyanın en büyük ve güçlü ekonomilerinden birisidir. Avrupa Birliği (AB) gibi dünyanın en rekabetçi ve yüksek standartta ürün talep eden pazarı başta olmak üzere dünyanın her bölgesine ürün satabilen bir ülke olarak ihracatımız 250 milyar doları aşmış durumdadır. Savunma sanayinde son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, teknoloji geliştirme gücü, önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde çok daha fazla yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirebilme potansiyelimizi ortaya koymaktadır.

Demografik yapımız, askeri gücümüz ve çok gelişmiş alt yapımız ile de dünyanın en güçlü ülkelerinden birisiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve tecrübesiyle tüm bu potansiyeli hızla arttıracağımıza, sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, yeni dönemde sağlık ve başarılar diliyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.'

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber