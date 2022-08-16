Tarihi Paşabahçe Vapurunun Restorasyonuna Paşabahçe'den Destek

Şişecam’ın cam ev eşya markası Paşabahçe, İstanbul’un sembollerinden olan tarihi tescilli Paşabahçe vapurunun restorasyon çalışmalarına sponsor oldu. Paşabahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Şehir Hatları tarafından restore edilen tarihi tescilli Paşabahçe Vapuru’nun restorasyon sponsorlarından biri olarak geminin camlarını temini etti.

Yolcu taşımacılığında İstanbul’un vazgeçilmez simgeleri arasında yer alan tarihi tescilli Paşabahçe vapurunun yenileme çalışmalarına Türkiye’nin lider cam ev eşyası markası Paşabahçe sponsor oldu. 1935’te İstanbul’da doğan, bugün dünyanın 145 ülkesinde müşterileriyle buluşan Paşabahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. tarafından restore edilen vapurun gemi camlarını tedarik etti.

İtalya'nın Taranto şehrinde Türkiye’nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edilen ve ismini İstanbul’un Paşabahçe semtinden alan Paşabahçe vapuru, 1952 yılında hizmete girdi. Döneminin en modern “Bahçe Tipi” vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları A.Ş. tarafından Haliç Tersanesi’nde 1,5 yıl süren restorasyon çalışmaları ardından orijinaline uygun restore edilen Paşabahçe Vapurunun tüm yolcu salonları, camlar, mobilyalar, kaptan köşkü ve personel kamaraları yenilendi. İstanbul’un tarihi simgeleri arasında yer alan Paşabahçe Vapuru, 70. yılında İstanbul Boğazı’nda yolcularıyla buluşmaya başladı. Hayatı güzel yaşamak için ürünler sunan Paşabahçe, marka ismini taşıyan Paşabahçe Vapuru yenilemesine destek olarak İstanbul’a güzellik katan bu projenin parçası oldu.