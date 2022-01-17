Tarihi Şile Deniz Feneri Açıldı! Bakan Önemli Mesajlar Verdi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek güçlendirilen tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu, açılış konuşmasında, Türkiye'nin iç ve dış mihrakların beraber tezgahladığı her türlü yıpratma çabasına rağmen hız kesmeden yoluna devam ettiğini, 20 yıldır iktidara olan güven ve istikrar sayesinde büyüdüğünü vurguladı.

Denizlerde yaşanan gelişmelere işaret eden Karaismailoğlu, denizlerde yapılan taşımacılığın, sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının denizlerde yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "O nedenle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz. Stratejik deniz ticaret rotalarının emniyet ve güvenliğinin sağlanması, bizim gibi büyük devletlerin önemli önceliklerdendir. Deniz fenerleri de bu yolculuktaki en önemli seyir yardımcılarından biridir. Bugün, önce denizcilerimizin ve kıyılarda yaşayan halkımızın canlarını sonra da taşınan malların güvenliğini son teknoloji ile sağlıyoruz.

Karaismailoğlu: Uluslararası Standartlarda Hizmet Veriyoruz

Denizcilik sektörümüzün faaliyetleri kapsamında, deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Yine denizlerimizin bekçisi, yol göstericisi fenerleri de ihmal etmiyor, onların hala deniz seferlerindeki önemli yardımcılardan olduğunu biliyoruz. Üstelik bu fenerlerimizden bazıları bizlere Ata mirasıdır, yüz yılı aşkın bir geleneğin temsilcisidir, denizlerimizin parlayan incisidir. İşte bu nedenle, 160 yıldır denizcilerimize yol gösteren ata yadigarı Tarihi Şile Deniz Feneri'ni restore ederek güçlendirilmiş bir biçimde gelecek nesillere miras olarak bırakmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Vira Haber