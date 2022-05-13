Tarihi Vadilerin Arasındaki "Tünel Akvaryum" 19 Mayıs'ta Açılıyor

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" ziyaretçilerini keşfe çıkartacak.

Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen Tünel Akvaryum'un inşaatı tamamlandı.

Tünel Akvaryum'un giriş bölümünde dünya tatlı su bölümü, sürüngen, semender ve kurbağa gibi diğer amfibi canlıların olduğu yer ile kertenkele ve benzeri hayvanların yumurtalarının sergileneceği alan bulunuyor.

Büyük bir timsah ile havuzunun da dikkati çekeceği teraryum kısmının akabinde akvaryumda yarasalar, bataklıkta yaşayan canlılar, sudan karaya geçiş canlıları amfibiler de yer alıyor.

Köpek balığının yumurtadan çıkışı gösterilebilecek

Tek bir odada köpek balığının izlenebileceği akvaryumda, köpek balığının yumurtadan çıkışı da canlı olarak gösterilebilecek.

Akvaryumda, deniz kabuklarının yanı sıra Atlas, Pasifik, Hint ve Büyük Okyanus da dekorlarla betimlenerek, içindeki canlılarla meraklılarının beğenisine sunulacak.

Eğitimlerin verildiği, balıkların ve diğer canlıların tedavi edildiği alanların yanı sıra sürüngen evinden timsah odasına kadar bütün akvaryum canlılarının yer alacağı tünel içindeki Tünel Akvaryum'un son şeklini alarak 19 Mayıs itibarıyla ziyaretçilerini ağırlaması planlanıyor.

"Trabzon'umuza ayrı bir cazibe merkezi kazandırmış olacağız"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, bir akvaryumda olması gereken her şeyin Tünel Akvaryum'da yer alacağını söyledi.

Projenin turizme önemli katkı sağlayacağını dile getiren Genç, "Bu ay itibarıyla projemizi hizmete alacağız. Bütün deniz canlılarını, okyanus canlılarını sunacağımız, hem çocuk hem genç hem de turistlerimizin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir projemiz. Çok uğraştık." ifadesini kullandı.

Genç, Tünel Akvaryum'un çok dikkat çekeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de ilk defa yer altında bir tünel akvaryum inşa ediliyor. Hem ülkemiz hem de bölgemiz için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Trabzon'umuza ayrı bir cazibe merkezi kazandırmış olacağız. Tıpkı Sümela Manastırı'nın Trabzon için ifade ettiği anlam gibi Tünel Akvaryum da Ortahisar ile özdeşleşen bir destinasyon olacak."

"Tatlı su canlıları akvaryumda yerini aldı"

Tünel Akvaryum'un sorumlusu Hüseyin Derin de açılışa kısa bir süre kaldığına dikkati çekerek, akvaryum canlılarının da yavaş yavaş gelmeye başladığını belirtti.

Söz konusu canlıların özel karantinalı sistemlerle kente getirildiğini aktaran Derin, şöyle devam etti:

"Balıklarımızın kalacağı yerleri hazırlıyoruz. Su kriterlerini ölçüp onların geldiği duruma göre tuzluluk, sıcaklık, pH gibi değerlerini kontrol edip onları buradaki sistemlere uyguluyoruz. Geldiklerinde de onları kendi ortamlarına adapte edeceğiz. Bu süreçte ilerliyoruz."

Derin, tatlı su canlılarının akvaryumda yerini aldığını anımsatarak, gelecek haftaya kadar, tuzlu su ve tropik canlıların da akvaryumda yerini alacağını söyledi.

Tünel Akvaryum'un önemine dikkati çeken Derin, "Burayı diğer akvaryumlardan ayıran en önemli özellik, tünel içerisinde yapılmış olmasıdır. Şu an dünyada eşi benzeri bulunmayan bir şeyi Trabzon'a kazandırdık." dedi.