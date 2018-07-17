Tatil cenneti Mallorca'da tsunami şoku!

Tsunami nedeniyle kıyıları vuran dalgaların 1.5 metre boyutuna ulaştığı ifade edildi.

Dalgaların İspanya'daki Menorca adasını da vurduğu ifade edildi. Bu sabah yaşanan olay nedeniyle oluşan maddi zararın boyutu henüz tahmin edilemiyor.

İspanya sahillerini vuran tsunaminin atmosfer basıncında yaşanan ani değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Vira Haber