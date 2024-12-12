Tavşanlı Balık Pazarı'na Her Gün Taze Balık Geliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Balık Pazarı, deniz mahsulleri tutkunlarını her sabah gelen taze balıklarla mutlu ediyor.
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Çeşitli balık türlerinin yanı sıra mevsiminde olan deniz ürünleri de pazarda yer alıyor. Tavşanlı Balık Pazarı'nda başlayan hareketlilik, balık severlerin yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, "Hem lezzetli hem de sağlıklı olan balığa ulaşmak isteyenler, Tavşanlı Balık Pazarı'a gelebilir" dedi.
Balık pazarı esnafı İsmail Şen, her gün taze deniz balıkları pazara getirdiğini anlattı. Şen, balıkların oldukça hesaplı olduğunu belirterek, vatandaşları balık tüketmeye davet etti.
Vira Haber
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Etiketler : Tavşanlı Balık Pazarı, Balık Pazarı, Kütahya
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