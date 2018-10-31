Tayfunun vurduğu adada turistler mahsur kaldı

Yutu tayfunu ABD'ye bağlı Saipan adasını vurunca adada büyük hasar meydana geldi. Saatte 270 kilometre hıza ulaşan tayfunda 1 kişi hayatını kaybederken, adada maddi hasar meydana geldi. Fırtınada hasar gören havalimanı ve liman kullanıma kapatılınca, yaklaşık 3 bin 200 turist adada mahsur kaldı. Saipan Valiliği yetkilisi Luis Kabileo, "Süper bir tayfun geliyor dediler, etrafıma bakınca süper olduğunu görebiliyorum" diyerek felaketin boyunu değerlendirdi.

Kabileo, Valiliğin tüm çalışanlarının öncelikli olarak bütün yolları temizlemek için görevlendirdiğine işaret ederek, insanların ve araçların kullandığı bölgelerin öncelikli olarak temizleneceğini bildirdi.

Vira Haber