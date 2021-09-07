TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu İstanbul'da

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, hedeflerinin İstanbul, Türkiye açısından çok kıymetli olan Marmara Denizi'ni kirlilikten arındırmak olduğunu söyledi.

Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, Yenikapı Arıtma Tesisine gelerek incelemelerde bulundu.

Burada, ileri biyolojik arıtma tesisi dönüşüm projesine ilişkin yetkililerden bilgi alan komisyona, İSKİ Atık Su İnşaat Dairesi Başkanı Mahmut Kahraman tarafından da yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

İncelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, komisyon olarak Marmara'da kıyısı bulunan tüm illeri ziyaret edeceklerini, bu kapsamda İstanbul'da bulunduklarını söyledi.

Ayrıca Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'ı da dolaşacaklarını aktaran Demir, müsilaja ve Marmara Denizi'nin kirlenmesine neden olan etkenlere ilişkin bilgi verdi.

Mustafa Demir, şu anda bu konuda müdahale edebilecek yegane unsurun denizin kirletilmesinin önüne geçilmesi olduğunu dile getirerek, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Komisyon üyeleriyle birlikte Yenikapı'da İSKİ'nin arıtma tesisinde bulunduklarını, burada fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere üç çeşit arıtma olduğunu belirten Demir, "Bugün fiziksel arıtmanın, yani ön arıtmanın olduğu yerdeyiz. İhalesi yapılmış ama bizim temel hedefimiz ileri biyolojik arıtmaya geçirilmesi. Yani artık Marmara'ya ileri biyolojik arıtmadan sonra oluşacak suların verilebileceğini veya şehirde peyzajda kullanılabilecek su kalitesine ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hedefimiz de bu arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmalar varsa projelerle onlarla ilgili bilgi sahibi olmak." diye konuştu.

Komisyon olarak çözüm için bir rapor hazırlayacaklarına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu oldukça kapsamlı, teknik ama çözüm odaklı bir rapor olacak. Bilim insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını dinliyoruz ve alanı izliyoruz. Bu raporu TBMM'ye sunacağız, yürütmeye takdim edilecek. Hedefimiz İstanbul, Türkiye açısından çok kıymetli olan iç denizimiz Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak. Aslında müsilaj Marmara Denizi'nin görünen kısmı, buna neden olan altyapılar var. Altyapıların en önemlisi, denizin biyo çeşitliliğini, ekosistemini bozan kirleticiler. Bunların içinde en önemlileri azot ve fosfor oranının artması. Şimdi ileri biyolojik arıtmayla asıl hedefimiz denize azot ve fosforun salınımının önüne geçilmesi."

Vira Haber