TCG Barbaros Fırkateyni, NATO Unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, TCG Barbaros fırkateyni NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG Barbaros fırkateyninin, İtalya Deniz Kuvvetleri akaryakıt gemisi ITS Vulcano ile "Denizde akaryakıt ikmali" ve SNMG-2 unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yaptığı belirtildi.
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Etiketler : TCG Barbaros, nato, eğitim
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