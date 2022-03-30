İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TCG Barbaros Fırkateyni, NATO Unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı
TCG Barbaros Fırkateyni, NATO Unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı

TCG Barbaros Fırkateyni, NATO Unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de Eğitim Yaptı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, TCG Barbaros fırkateyni NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG Barbaros fırkateyninin, İtalya Deniz Kuvvetleri akaryakıt gemisi ITS Vulcano ile "Denizde akaryakıt ikmali" ve SNMG-2 unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yaptığı belirtildi.

Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.