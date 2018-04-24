Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili P. Alb. Bedri Vural Er, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Belediye Meclis Üyesi Coşkun Taşkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Akçay Limanı'nda halkın ziyaretine açık olan TCG Bozcaada Gemisi'ni gezdikten sonra gemide şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek yemek yediler. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı gemide ziyaret defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve şehit ailelerine daha sonra gemi kısaca gezdirilerek tanıtım yapıldı.

Vira Haber