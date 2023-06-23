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TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

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Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyaret ediliyor.

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Vira Haber

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