TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de Ziyarete Açılacak
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut gemileri ziyarete açılacak.
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İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gemiler 30 Ağustos'ta Alsancak Limanı'nda olacak.
TCG Sancaktar ve TCG Büyükada, 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
TCG Umut gemisi de aynı gün limanda 09.00-13.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek, 14.00-17.00 saatlerinde körfez turu gerçekleştirecek.
Vira Haber
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Etiketler : TCG Sancaktar, TCG Büyükada, TCG Umut İzmir, Ziyaret
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