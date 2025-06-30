TCSG-72 Gemisi Sinop'ta Halkın Ziyaretine Açılacak

Sinop’ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi TCSG-72, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Valilikten ziyaretlerle alakalı yapılan bilgilendirmede, "TCSG-72 Gemisi "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında, "1 Temmuz Salı günü, 10.00-17.00 saatleri arasında, Sinop İskelesinde halkımızın ziyaretine açık olacaktır" denildi.

Vira Haber