TCSG-72 Gemisi Sinop'ta Halkın Ziyaretine Açılacak
Sinop'ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-72 Gemisi, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılıyor.
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Sinop’ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi TCSG-72, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Valilikten ziyaretlerle alakalı yapılan bilgilendirmede, "TCSG-72 Gemisi "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında, "1 Temmuz Salı günü, 10.00-17.00 saatleri arasında, Sinop İskelesinde halkımızın ziyaretine açık olacaktır" denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Sinop, TCSG-72, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
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