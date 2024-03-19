TCSG DOST Ziyarete Açıldı

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG DOST Komutanlığı) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 10.00 ile 17.00 arasında Samsun Limanı rıhtımında vatandaşlarımızın ziyaretine açılacaktır" denildi.

Vira Haber