Tedavileri Tamamlanan Carettalar Denize Kavuştu

Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedavi edilen kaplumbağalar, İztuzu Sahili'nde denizle buluşturuldu. Etkinlik, hem çevre bilincini artırmak hem de deniz kaplumbağalarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

İztuzu Sahili'nde yapılan etkinliğe Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, DEKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ve çeşitli protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar, tedavi süreci tamamlanan kaplumbağaların ve yuvadan yeni çıkan yavruların denizle buluşma anına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Vira Haber