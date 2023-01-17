Tek başına Atlantik’i geçen ilk Türk kadın oldu! Tarih yazdı

Yelken sporcusu Başak Mireli, yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadını olma unvanını kazandı. 23 Aralık'ta yola çıkan Mireli, 16 Ocak'ta Karayipler'de bulunan Fransa'nın denizaşırı illerinden biri olan Martinik'e vardı.

13 yaşından bu yana yelken sporuyla uğraşan Mireli, eşiyle birlikte dünya turuna başlamıştı. Atlantik'ten geçme kısmını ise tek başına gerçekleştirdi.

Mireli hiçbir yere yanaşmadan, herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan bu geçişi tamamladı. Sporcu, teknede kendisinden başka nöbet tutan birisi olmadığı için özel bir uyku düzenine girdi. Mireli bu kapsamda Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle tek başına geçen ilk Türk kadını olma unvanını kazandı.

Mireli, yeni hedefinin solo Türkiye turu rekor denemesi olduğunu söylüyor.

Vira Haber