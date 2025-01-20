Tekirdağ Açıklarında Ticari Gemide Yaralanan Şahıs Tahliye Edildi
Tekirdağ’ın Şarköy açıklarında ticari gemide yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
A+A-
Tekirdağ ili Şarköy açıklarında Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide çalışan Hindistan uyruklu 29 yaşındaki Rajan Antony, gemide 4. mühendis olarak görev yapıyordu. Gemide yaşanan bir kaza sonucu yaralanan Antony, yetkililere yapılan ihbar sonrası tıbbi tahliye için kurtarma operasyonuyla gemiden alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.