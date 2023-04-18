Tekirdağ Bu Yıl 5 Milyon Yerli Ve Yabancı Ziyaretçi Bekliyor

Yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan denizi, güneşi, sahillerinin yanı sıra tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle ünlü Tekirdağ, yeni yatırımların ardından bu yıl hedeflerini büyüttü.

Marmara Denizi kıyısında dağ ve deniz manzaraları ile Trakya'nın en etkileyici şehirlerinden Tekirdağ, gastronomi, spor, agro ve doğa turizmi açısından yerli ve yabancı turistlere birçok fırsat sunuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentte turizm alanlarının genişlediğini ve tesis sayısının hızla arttığını anlattı.

Hacıoğlu, "Özellikle pandemi sonrası oluşan turizm algoritması Tekirdağ için çok müsait, geçen yıl 3 milyon civarında yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan kentimizin bu yıl 5 milyon hedefine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Tekirdağ'ın denizi, dağları, ormanları, yelkeni, sörf, kano turizmi, bungalov tipi evleriyle tam bir agro turizm ve doğa turizmi şehri olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Gastronomiyle desteklendiğinde Tekirdağ son derece güzel bir şehir. Konaklama ve restoran sayımızın her geçen gün artması Tekirdağ'a olan ilginin arttığını gösteriyor. Tekirdağ'ın yakın olması İstanbul'a güzel fırsatlar sunuyor. İstanbul'da bu fırsatları kullanıyor." ifadelerini kullandı.

"Gastronomi Tekirdağ'ın en fazla ilgi çeken turizm alanlarından"

Hacıoğlu, son dönemde ilginin arttığı gastroturizm konusunda Tekirdağ'ın çok şanslı bir kent olduğunu dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürünlerinin fazlalığının kenti çekici kıldığına işaret eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Gastronomi, dünyada yapılan turizm faaliyetleri içerisinde en fazla turistin rağbet gösterdiği alandır. Coğrafi işaretli bir sürü ürünümüz var. Köftesi, Hayrabolu tatlısı, peynir helvası, bozası, asma yaprağı, soğan gibi ürünler var. Bunlardan elde edilen ürünler var ve bunlar ilgi çekiyor. İnsanlar doğal ve arkeolojik güzelliklerini görmeye geldiğinde bu gastronomiden faydalanıyor. Gastronomi Tekirdağ'ın en fazla ilgi çeken turizm alanlarından."

Tekirdağ'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra organizasyonlarıyla da turist çektiğini anlatan Hacıoğlu, festivallerin önemli çekim alanı oluşturduğunu kaydetti.

Hacıoğlu, bu yıl da ayçiçeği, lavanta, kanola gibi agro turizm festivalleri düzenleyeceklerini ifade ederek, karpuz, kiraz, keşkek gibi kentin meşhur ürünlerinin tanıtımının yapılacağı organizasyonların da süreceğini belirtti.

Antik kent kazılarının devam ettiği kentte Saray ilçesindeki mağaraların da turizme kazandırılacağını vurgulayan Hacıoğlu, binlerce adrenalin tutkununu kente çeken yamaç paraşütünün daha fazla duyurulması için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber