Tekirdağ Sahillerinde "Heybet" ve " Kafkas" Devriyesi Başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Sultanköy sahiline gelen jandarma timi devriye görevine başladı.

Maramaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir uygulamanın hayata geçtiğini söyledi.

Timin yaz sezonu boyunca timin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacağını aktaran Gürbüzerol, "Çok memnun olduğumuz ve vatandaşlarımızın da memnun olacağı bir uygulama. Halkımız bundan sonra huzur içinde güvenle tatillerini gerçekleştireceklerdir." diye konuştu.

Devriye gezen atlı tim, sahilde bulunan vatandaşlardan ilgi gördü.

Atlı tim, yaz sezonu boyunca Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.

Vira Haber