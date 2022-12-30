Tekirdağ Valiliği'nden Ceyport Limanı Hakkında Suç Duyurusu

Valilikten yapılan açıklamada, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı tarafından yapılması planlanan, "Liman Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2021'de 6381 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı" verildiği anımsatıldı.

ÇED olumlu kararına TMMOB Başkanlığı tarafından dava açıldığı, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesince 2021/981 esasına kayden açılan davayla ilgili önce "işlemin yürütmesinin durdurulmasına" sonra da "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce alınmış ÇED kararları ile Ceyport A.Ş. tarafından limanda (iptal kararını içermeyen alanlarda) faaliyet gösterilmeye devam edilmekte olup, mahkeme kararının ifası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 7 Kasım 2022 tarihinde limanda yapılan denetim ile liman kapasite artışına esas ÇED olumlu kararına konu dolgu ve inşai faaliyetler durdurulmuştur.

Ancak mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak, aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulmuştur.

Mahkeme kararıyla iptal edilen ÇED kararına esas olan dolgu ve inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren günlük olarak yapılan denetimler ile takip edilmektedir."