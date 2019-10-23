Tekirdağ’da deniz çekildi, halk panikledi!

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz" dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda" diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Ünal, deniz çekilmesinin mevsimsel ve normal bir durum olduğunu söyledi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve telaş edilmemesi gerektiğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu çekilmeler yılda birkaç kez oluyor. Ayın çekim gücü ile ilgili bir durum. Genellikle eğimi düşük olan yerlerde yatay olarak suyun alçaldığını görüyoruz. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Vatandaşların telaş yapmasına ve korkmasına gerek yok."

Deniz çekilmesinin sadece Marmara Denizi'nde olmadığını ifade eden Ünal, "Evrendeki gezegenlerin birbiriyle olan ilişkileri ve yeryüzü hareketleri de bu olayın yaşanmasına etki ediyor. Bu olayı depremle ilişkilendirmek doğru olmaz. Vatandaşlarımızın müsterih olmalarında fayda var." dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Vira Haber