Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti, Ağır Koku Yayıldı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında son günlerde kızıl yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Bununla birlikte meydana gelen alg ve plankton patlaması nedeniyle deniz suyu yer yer kahverengiye döndü. Sahil boyunca ağır ve keskin bir koku hissedildi.

Çevre ekipleri sahada inceleme yaptı



Vira Haber