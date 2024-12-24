Tekirdağ'da Hamsi 150 lira, İstavrit 100 lira

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık tüketimi artarken, balık fiyatları vatandaşların ilgisini çekiyor. Süleymanpaşa ilçesindeki sokak aralarında seyyar balık tezgahı açan Engin Şinik, hem fiyatlar hem de balık çeşitliliği hakkında bilgi verdi. Şinik, tezgahında şu anda hamsi ve istavrit bulunduğunu belirterek, "Çinekop bir haftadır kesik durumda ama ara ara geliyor. Vatandaşın balığa olan ilgisi devam ediyor. Şu an hamsi kilogramı 150 lira, istavrit ise 100 liradan satılıyor. Hamsi ve istavritin biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

"Bir haftadır kesildi"

Şinik, vatandaşların daha çok çinekop balığına yöneldiğini ifade ederek, "Vatandaş şu an biraz daha çinekop balığına meyilli. Ancak çinekop bir süredir kesildiği için talep hamsi ve istavrite kayıyor. Palamut ise farklı bir balık; bazen 2-3 ay boyunca bulunabiliyor. Hamsi için şu anda beklenti içindeyiz, çoğalmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Seyyar tezgahlar ilgi görüyor

Seyyar balıkçılar, taze balığı uygun fiyatlarla sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak arasında açılan tezgahlar, özellikle balıkseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Şinik, satışlardan memnun olduğunu belirterek, balık sezonunun ilerleyen günlerde daha bereketli geçeceğine inandığını söyledi.

Vira Haber