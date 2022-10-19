Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, Göçmen Kaçakçılığına Karşı Tatbikat Yaptı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı.

Senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi’ne yabancı uyruklu bir şahıs bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ önlerinde tespit etti. Teknedekiler "dur" ihtarına uymadı, manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi.