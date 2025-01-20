Tekirdağ'da Sahilde Köpek Balığı Bulundu

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir köpek balığı görünce durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri, ölü köpek balığını incelemeye aldı. Yapılan incelemede camgöz cinsi olduğu belirlenen köpek balığında herhangi bir yara izi veya fiziksel travma belirtisi tespit edilmedi. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen köpek balığı, detaylı inceleme için Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri tarafından götürüldü.

Vira Haber