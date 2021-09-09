Tekirdağ'ın avantajları Bulgaristan'da uluslararası ekonomik forumda anlatıldı

5-6 Eylül tarihlerinde, Bulgaristan’ın Çırpan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde “Uluslararası Ekonomik Forum – Çırpan 2021” gerçekleştirildi.

Alanında ilk defa düzenlenen foruma Bulgaristan Meclis Başkan Yardımcısı, Bulgaristan Turizm Bakanı, belediye başkanları, Bulgaristan Cumhuriyet Şehirler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte Belarus, Sırbistan ve Türkiye’den heyetler katıldı. Ayrıca Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev de forum sonrası yapılan gala gecesinde bulundu.

Ana temalarını turizm, sanayi, eğitim ve lojistik sektörlerinin oluşturduğu foruma Tekirdağ’ın Şarköy ve Saray belediye başkanları, Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ Ticaret Odası ve şirketler katıldı. Geçtiğimiz aylarda Bulgaristan’a ilk ihracat yüklemesini ve ilk transit yüklemeyi gerçekleştiren Medlog Lojistik ve Asyaport yetkilileri de forumda yer alarak sunumlarını yaptı.

Sunumlarda Medlog Lojistik’in geçtiğimiz yıl yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’nu faaliyete alması; bölgedeki ana aktarma merkezi ve yıllık 2,5 milyon TEU’ya varacak kapasitesi ile dünya ölçeğinde bir liman olan Asyaport’un kombine taşımacılıkta gerçekleştirdiği atılımlar ile hızlı ve çevreci lojistik faaliyetleri ve servisler anlatıldı.

Bulgar ve yabancı ülkelerden gelen katılımcılara Tekirdağ’dan tren ile yapılan bu yüklemenin sağladığı süre avantajı ve bu avantaj sayesinde elde ettikleri maliyet faydasının anlatıldığı sunumlar bölge ticari temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.