Tekne Turizminde Göcek Zirvedeki Yerini Korudu

Pandemi ile beraber değişen tüketici davranışları tekne turizmine olan ilgiyi daha da artırdı. Türkiye’nin yüzde 100 online ilk ve tek tekne kiralama platformu viravira.co, pandemiyle şekillenen 2020’nin tekne turizmindeki sezon verilerini yayınladı. viravira.co verilerine göre; Türkiye’deki tekne turizminin pazar büyüklüğü 290 milyon dolara yükseldi. Tekne tatilinde Göcek, Bozburun, Bodrum, Fethiye ve Marmaris en çok tercih edilen lokasyonlarda başı çekerken, en çok tercih edilen tekne tipi ise yüzde 67 ile gulet oldu. Guleti yüzde 18’le yelkenli, yüzde 8’le katamaran ve yüzde 7’yle motoryat takip etti.

GLOBAL PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 15 MİLYAR DOLARI AŞTI!

Tekne turizminde 2020’de global pazar büyüklüğü 15,9 milyar dolar olurken; Avrupa pazarı ise 7,9 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de ise pazarın büyüklüğü 290 milyon dolar oldu. Türkiye’deki profesyonel tekne turizmi araç sayısı ise 5.298’e yükseldi.

PANDEMİDE KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE TATİL YAPTIK

viravira.co verilerine göre tatilciler sezon boyunca ortalama 5,6 günlük tatil yaptı. Pandemi nedeniyle kalabalık gruplar toplanmakta zorlandı ve bir teknede tatil yapan ortalama kişi sayısı 2019 yılına göre düşüş kaydederek 7,8 kişi olarak gerçekleşti. Kullanıcılar, teknelerden en çok guleti tercih ederken en pahalı kiralama 346.802 TL ile 12 kişinin yer aldığı 7 günlük Bodrum tatili oldu. Bu dönemde en ucuz kiralama ise 4.500 TL ile 4 kişinin yer aldığı 2 günlük Göcek tatili olarak kayıtlara geçti.

“YURTİÇİNDE TEKNE KİRALAYAN HER 3 KİŞİDEN 1’İ VİRAVİRA.CO’DAN TEKLİF ALDI”

2020 verilerini değerlendiren viravira.co CEO’su Baran Yıldırım, “Koronavirüs salgını ile beraber tatil anlayışımız baştan sona değişti. Tekne tatilinin kalabalıklardan uzak ve izole bir alternatif olması bu alana gösterilen ilginin artmasında önemli rol oynadı. Bu dönemde viravira.co olarak esnek iptal politikamızla kullanıcılarımızın yanında olduk. Kullanıcılarımızın rezervasyon talebi 206 milyon TL’ye kadar yükseldi. Bu güçlü performansın arkasında pazarlama alanında attığımız adımlar bulunuyor. Bugün tekne kiralama ile ilgili arama yapan her 10 kullanıcıdan 6’sı viravira.co’yu görüyor ve tahminlerimize göre, 2020’de yurtiçinde kiralama yapan her 3 kişiden 1’i viravira.co’dan teklif aldı. Platformumuzdaki yurtiçi mavi tur tekne sayısını geçtiğimiz yıla göre yüzde 115 oranında artırarak 1.300 seviyesine çıkardık. Ziyaretçi artışımız yüzde 75, ciromuz yüzde 86, sitemizde geçirilen süre ise yüzde 58 olarak artış gösterdi. Sayfa görüntüleme sayısı yüzde 164 artarak 2,93 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kayıtlı kullanıcı sayısındaki artış yüzde 253 olarak kayıtlara geçti ve kurulduğumuz günden beri en yüksek seviyesine ulaştı” diye konuştu.

“YENİ ÜRÜNLER MART AYINDA YAYINDA OLACAK”

2021’e dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım şunları ifade etti: “2021 yılı bizim için önemli bir yıl. Şubat sonu mart başı itibarıyla gece konaklamasız olarak gün içinde kiralanan tekneler ile sert gövdeli şişme bot olarak tabir edilen RIB’leri ve sürat motorlarını listelemeye başlayacağız. Yine aynı tarih itibarıyla viravira.co’yu SaaS destekli bir ürün haline getiriyoruz. Artık tekne sahipleri tüm işlerini tek bir panel üzerinden yönetebilecek. Yıl sonuna doğru ise pandemi nedeniyle bir miktar yavaşlatmak durumunda kaldığımız uluslararası genişleme stratejimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni dil ve para birimi destekleri sunmak ve belirli ülkelerde Türkiye’de olduğumuz gibi aktif hale gelmek önceliklerimiz arasında. Agresif büyüme patikamızı desteklemek için yeni bir yatırım turunun da hazırlıklarını yapıyoruz.”

Vira Haber