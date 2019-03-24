İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Teknede mahsur kalanları DAK-SAR kurtardı
Teknede mahsur kalanları DAK-SAR kurtardı

Teknede mahsur kalanları DAK-SAR kurtardı

İstanbul Kalamış açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı  Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, teknede bulunan kaptan hariç 5 mürettebatı tahliye etti.

A+A-

İstanbul Kalamış açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. Teknede 6 kişi mahsur kalırken, kayalıklara oturan tekneyi kurtarma ekipleri halat yardımıyla kıyaya çekti.

Olay, 18.00 saatlerinde, İstanbul'da Kadıköy Kalamış Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle önce denizin açıklarında kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan tekne kayalıklara çarparak durabildi.

Teknede kaptan ile birlikte 3'ü yabancı uyruklu toplam 6 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Karaya oturan teknede bulunan mürettebat hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, teknede bulunan kaptan hariç 5 mürettebatı tahliye etti.

Tahliyenin ardından kurtarma ekipleri tekneye halat bağlayarak kontrollü bir şekilde kıyıya çekti.

Vira Haber

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.