Tekneleri Alabora Olmuştu! 3 Kişi Kurtarıldı

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kurupelit Yat Limanından balık tutmak için Karadeniz'e açılan M.O, N.C. ve S.Ü'nün bulunduğu tekne alabora oldu.

Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tekne ise bot yardımıyla kıyıya çekildi.

Vira Haber