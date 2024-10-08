Teknofest Akdeniz'de En Çevreci Projeler Ödüllendirildi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen finaller sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu yarışmalarda derece elde öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İlkokul-ortaokul seviyesi birincisi SANKO Okulları

SANKO Okulları 8'inci öğrencileri Neva Doktoroğlu ve Kerem Utku Kaleli'nin danışman öğretmenleri Mehmet Fatih Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Otomobil Lastiklerinden Kaynaklanan Mikroplastiklerin Kaynağında Toplanması" projesi, TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Denizli Merkezefendi Bilim Sanat Merkezi 4'üncü sınıf öğrencileri Ayşe Küloğlu, Egemen Kocagöz ve Yusuf Arda Balay, danışman öğretmenleri Gürkan Çelik rehberliğinde hazırladıkları “Akıllı Şarj Cihazı” projesiyle “İlkokul-Ortaokul” seviyesinde “İkincilik” ödülünün sahibi oldu.

Denizli Merkezefendi Bilim Sanat Merkezi 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri Hüseyin Kurtulmuş, Hasan Utku Bosun, Batuhan Batmazoğlu ve İbrahim Vefa Şenyurt, danışman öğretmenleri Gürkan Çelik rehberliğinde hazırladıkları “Suyu Arıtma” projesiyle “İlkokul-Ortaokul” seviyesinde “üçüncülük” ödülü kazandı.

Lise kategorisi birincisi Gebze Fen Lisesi

Gebze Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, öğretmeni Selin Sağdıç danışmanlığında hazırladığı “Fındık Zurufu ve Makroalglerden Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlayacak Gıda Ambalajı Sentezi ve Karakterizasyonu” projesiyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda “Türkiye Birinciliği” ödülüne değer görüldü.

İstanbul Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri İrem Topuz, Bilge Atalay ve Gülünur Ece Akıncılar; danışman öğretmenleri Merve Pınar Tekin rehberliğinde hazırladıkları “İnce Film Kaplamalı Kuantum Nokta ve Gümüş Nanoparçacık Katkılı Solar Hücre Karakterizasyonu” projesiyle “Lise” seviyesinde “İkincilik” ödülünün sahibi oldu.

Kocaeli ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Zeynep Bakırkaya ve Zeynep Doster, danışman öğretmenleri Seden Baykara rehberliğinde hazırladıkları "Gıda Atıklarının Değerlendirilerek Yeşil Sentezle Oluşan Çinko Oksit Biyonanopartiküllerin Tekstil Atık Sularındaki Metilen Mavisini Uzaklaştırması" projesiyle "Lise" seviyesinde "üçüncülük" ödülü kazandı.

Üniversite ve üzeri kategorisi ödülleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi doktora öğrencisi Gürkan Akarken ve lisans öğrencisi Gökçe Kayatepe, Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Uğur Cengiz danışmanlığında hazırladıkları “Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha” projesiyle “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde “Birincilik” ödülüne layık görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Öğrencisi Semanur Belen, Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Uğur Cengiz danışmanlığında hazırladığı “Gemi Yüzeylerinde Yosun Yapışmasını ve Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Çevre Dostu Biyolojik Olarak Kirlenmeyen Kaplama Geliştirilmesi” projesiyle “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde “İkincilik” ödülüne değer görüldü.

Cerrahpaşa Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Adem Yurtsever, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Emine Büşra Çolakoğlu ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Elbir'in, ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uyanık danışmanlığında geliştirdiği “Atıksulardan Mikroplastikleri Gidermek İçin Yenilikçi Bir Çözüm - Yer Çekimi ile Çalışan Arıtma Sistemi” projesi “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde “Üçüncülük” ödülünün sahibi oldu.

Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında Türkiye birincisi olan takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı birlikte takdim etti.

SANKO'dan Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine önemli katkı

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in bu yıl beşinci kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yarışmanın amacı endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na bu yıl 150 bin 181 takım başvuru yaparken, finale kalan 80 takım (240 öğrenci), TEKNOFEST Akdeniz'de yarıştı.

Vira Haber