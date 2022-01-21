Teoman Mustafa Akyol’un Acı Kaybı

Merhumenin cenazesinin 22 Ocak 2022 Cumartesi (yarın) Ortaköy Beşiktaş Büyük Mecidiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Ortaköy Aile Kabristanı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Ablasının vefatı üzerine yazılı bir duyuru yayınlayan Teoman Mustafa Akyol şunları söyledi:

“Canımın yarısı değerli ablam EMİNE BELKIS GARRACH ın ani ve beklenmedik vefatı dolayısıyla; mesai arkadaşlarıma, ablamın hastalığı boyunca yanında olan fedakar sağlık çalışanlarına, dostlarımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarıma, bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan denizcilik sektör paydaşlarına teşekkür ederim ve herkesin haklarını helal etmelerini istiyorum. Yakın ilginize ve dualarınıza minnettarız. Ailem ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Yarın sabah alınacak saat ile birlikte Ortaköy / Beşiktaş Büyük Mecidiye camisinde kılınacak cenaze namazına müteakip Ortaköy aile kabristanına defin işlemi gerçekleşecektir. Namaz saati belli olduğun da ayrıca paylaşılacaktır”

Vira Haber olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

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