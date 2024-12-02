Tersan, İleri Teknoloji Balıkçı Gemisi "Leinebris"i Denize İndirdi

Bu olağanüstü gemi, denizcilik teknolojisi ve çevre koruma alanlarında önemli yenilikleri temsil ederek Norveçli Leinebris AS için inşa ediliyor. Yenilikçi tasarımı ise Norveç'li Skipsteknisk firmasına ait. 2015 yılında Tersan Tersanesi tarafından teslim edilen ilk Leinebris'in başarısının ardından, yeni Leinebris, bu mirası sürdürülebilirlik ve son teknoloji ile geliştirerek devam ettiriyor. Bu gemi, uzun tek hat oltacılık, trol ve serpme (gırgır) balıkçılığını entegre eden ilk gemi olma özelliğini taşıyor. Bu çok yönlülük, gemi kaptanının en verimli ve çevre dostu balıkçılık yöntemini seçmesine olanak tanıyarak geminin karbon ayak izini en aza indirme becerisine katkı sunuyor. Yeni Leinebris, 67,3 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olup, dizel-elektrik tahrik sistemi ile çalışmaktadır ve ileri manevra kabiliyeti için PU115 tip azimut ve AR63 tip geri çekilebilir azimut kombi pervanelerle donatılmıştır. Gelişmiş dümen sistemi içerisinde BruCon PTC, Brucon JS ile konum sabitleme ve Brucon Fishpilot sistemleri bulunmaktadır. Bu yenilikçi özellikler, Leinebris'i sektörde öne çıkan bir gemi yapmaktadır. Gemi, optimum enerji verimliliği sağlamak amacıyla büyük bir akü depolama sistemi ve üç dizel-elektrik jeneratör seti ile donatılmıştır. Tamamen elektrikli güverte ekipmanları ve vinçler, gemide üretilen enerjinin en verimli şekilde tüketilmesini sağlamaktadır. Gemi ayrıca, maksimum verimlilik ve minimum çevresel etki için uzun tek hat oltacılık, trol ve serpme (gırgır) balıkçılığı gibi farklı avlanma teknolojileri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapma kabiliyetine sahiptir. Ek olarak, soğutulmuş deniz suyu tankları sayesinde balıkları canlı taşıyarak taze üretim ve üstün kaliteli av sağlanmasına olanak tanımaktadır.

Gemi ayrıca çift kargo güvertesi, kapalı çalışma güverteleri ve kötü havalarda dahi güvenli bir şekilde avlanabilmek için bir moonpool’u bünyesinde barındırmaktadır. 25 kişiye kadar konaklama imkanı sunan Leinebris, yüksek standartlar ve mükemmel tesisler sunmaktadır.

Leinebris AS'den Paul Harald Leinebø, bu yenilikçi girişim hakkında şöyle konuştu: "Bu an bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bize inanan Tersan'a ve ekibimizin geri kalanına teşekkür etmek istiyorum. Bu yeni gemimizle, önümüzdeki yıllarda en kaliteli Norveç beyaz balığını avlarken, sürdürülebilirlik hedeflerimizi de yakalayacağız ve denizcilik alanındaki çevresel etkilerimizi azaltacağız.

Tersan Tersanesi'nin uzun vadeli çözüm ortağı Skipsteknisk tarafından tasarlanan yeni Leinebris, sürdürülebilir balıkçılık ve etkili kaynak yönetimini geliştirmesi bekleniyor. Bu şekilde çevre dostu gıda tercihlerine ilham verecek ve Norveç’in deniz ürünleri konusunda küresel liderliğini pekiştirecek.

"İlk Leinebris'in tesliminden sekiz yıl sonra, yeni gemileri inşa edecek tersane olarak seçilmek hem büyük bir onur hem de büyük bir zevktir. Bu geminin balıkçılık sektörü için devrim niteliğinde olacağına inanıyoruz ve Leinebris AS'in öncü mirasını sürdürecektir," diye belirtti konuşmasında Tersan Tersanesi CEO'su Mehmet Gazioğlu.

Yeni Leinebris’in, yenilikçi özellikleri ve sürdürülebilir tasarımı ile balıkçılık endüstrisinde yeni standartlar belirlemeye hazır olarak 2025 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber

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