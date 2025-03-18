Tersan Tersanesi, Son Teknoloji Fabrika Trol Balıkçı Gemisi NB1124, Takapo’yu Denize İndirdi

Takapo, Solander için enerji verimliliği ve enerji geri kazanım alanındaki en son gelişmeleri Yeni Zelanda'nın derin deniz balıkçılığı sahalarına taşıyarak yeni bir dönemi başlatıyor.

Tersan Tersanesi’nin fabrika balıkçı gemisi inşasındaki geniş deneyimi ve güçlü itibarı sayesinde, yeni Aurora projesi bölgede öncü bir balıkçı gemisi standardı oluşturacak. Gemi, pelajik ve demersal balık avlama özellikleri ile inşa ediliyor. Güney Mavi Whiting, Jack Mackerel, Ling, kalamar ve Mezgit gibi balıkları Yeni Zelanda sularında avlayacak gemi, 2135 m³ dondurucu depolama kapasitesine sahip.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, "Solander Grup için bu son teknoloji gemiyi inşa eden tersane olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Gelişmiş özelliklerinin yanı sıra Yeni Zellanda’ya

teslim edeceğimiz ilk gemi olması sebebi ile de bizim için çok özel. Geminin denize inişini takiben kalan işlemlerini de titizlikle ilerleterek gemiyi zamanında teslim etmeye kararlıyız," dedi.

Skipsteknisk tarafından tasarlanan Takapo, DNV klas kuruluşunun düzenlemelerine göre inşa ediliyor. Yeni Zelanda ve Antarktika sularında faaliyet gösterecek gemi, tüm çevresel ve uluslararası standartlara uyacak şekilde geliştirildi. 80 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Takapo, 50 kişiye kadar yüksek konforlu yaşam alanları sunacak olup, 4880 kW ana motor ile çalışacak ve 15 knot maksimum hıza ulaşabilecek. Gemi, ayrıca 3000 kW şaft jeneratörü ve iki yardımcı jeneratörle donatılıyor.

Gemi, yakalanan balıkların işlenip paketleneceği gelişmiş bir fabrika sistemine sahiptir. Sonrasında ürünler fileto veya kafası ve iç organları alınmış şekilde hazırlanarak -30 derecede dondurulup soğuk muhafaza edileceği depolara sahip. Ayrıca gemi, Surimi işleme sistemi ve 250 ton kapasiteli Reverse Osmosis sistemi ile donatılmıştır.

Solander CEO'su Paul Hufflett, "Tersan Tersanesi'ne sarsılmaz mükemmellik taahhütleri için teşekkür etmek istiyorum. Dünya standartlarındaki tesisleri ve uzmanlıkları, bu vizyonu hayata geçirmekte

onları mükemmel bir ortak haline getirdi. Bu lansman, kalite, zanaatkarlık ve inovasyon konusundaki kararlılıklarının bir göstergesidir," dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Yeni Zelanda Büyükelçisi ve Solander Grup şirketlerinden temsilciler de törene katılarak heyecan verici denize indirme anına ortak oldular.

Vira Haber