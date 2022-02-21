Tersan Tersanesi'nden Bir Anlaşma Daha

Tersan Tersanesi, Kanadalı Niqitaq Fisheries için inşa edilecek 80 metre uzunluğundaki fabrika balıkçı gemisinin sözleşmesini imzaladığını duyurdu. NB1117 inşa numaralı gemi, Tersan Tersanesi'nin bugüne kadar Kanadalı bir müşteri için inşa ettiği 3 gemi olacak.

Kalkan Balığı ailesinden Grönland Halibutu ve karides avlayacak gemi 80 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde inşa edilecek. Yakalanan balıkların işlenip dondurulduktan sonra dondurucu bölmelerinde saklanacağı ambarları bulunan gemi, 1.32 ton dondurulmuş Greenland Halibutu veya 930 ton karidesi muhafaza edecek ambarlara sahip. Kuzey Atlantik, NEAFAC, NAFO ve ICES gibi alanlar dahil olmak üzere kutup bölgelerinde balıkçılık operasyonları yürütecek gemi zorlu hava şartlarına uyum gösterecek şekilde inşa edilecek.

Skipsteknisk tarafından tasarlanmış olup, DNV Class Kuruluşu gözetiminde inşa edilecek gemi ayrıca geniş ve ferah yaşam alanlarına sahip olacak. 38 kişilik mürettebata uygun şekilde inşa edilecek geminin 2024’ün 2 Çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Niqitaq Fisheries, 2001 yılında kurulan Kanadalı Baffin Fisheries firmasının tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştur. Şirket, yılda 10 tondan fazla Grönland Halibutu (kalkan) ve soğuk su karidesi hasat eden, Kuzey Kanada'da lider bir ticari balıkçılık işletmesidir. Mevcut filoları üç fabrika balıkçı gemisinden oluşurken, Tersan Tersanesinin inşa edeceği NB1117 dördüncü ve en büyüğü olacak.

Vira Haber