Tezgâhlarda Hamsinin Yerini İstavrit Almaya Başladı

Trabzon Balık Hali’nde bu günlerde tezgâhlarda bol miktarda görülen istavrit 50 TL'den satılırken, normalde Ağustos aylarında denizde görülen çingene palamudunun da ağlara takılması ve tezgâhlarda yerini alması balıkçıları şaşırttı.

Hamsi avının bittiğini hamsinin de yerini artık istavritin aldığını belirten balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, “Bugün itibariyle tezgâhlarımızı istavrit süslemeye başladı, hamsi avı bitti diyebiliriz. Palamut da yeni yeni çıkmaya başladı, taze çingene palamudu var. Fiyat olarak istavritin kilosu 50 TL, çingene palamudunun tanesi ise 75 TL. Büyük palamudun tanesi ise 100 TL, mezgit 150-200 TL, sarıkulak 75 TL'den satılıyor. Vatandaşımız bundan sonra hamsiyi beklemesin” dedi.



"Mevsimler tersine döndü; Ağustos'ta çıkan çingene palamudu Ocak'ta ağlara takılmaya başladı"

Normalde Ağustos aylarında görülen çingene palamudunun bu sıralar görülmeye başladığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise “Hamsi artık yavaş yavaş azalmaya başladı bundan sonra tezgahlarımızda inşallah istavrit olacak. Tezgâhlarımızda artık hamsi yerini istavrite bıraktı. İstavrit bu aralar bol bol çıkmaya başladı kilosu ise 50 TL. Mevsimler tersine döndü normalde Ağustos ayında çıkması gereken çingene palamudu bu aralar gözüktü, ara ara geliyor” diye konuştu.

Vira Haber