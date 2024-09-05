Tezgahlarda Palamut Bereketi

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize çıkan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Kocaeli'de de balık tezgahlarında palamut 80 liradan alıcı buluyor.



"Bu sene fiyatlar oldukça uygun"

Balıkçı Erdoğan Yüzel, "Sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Bu sene balık fiyatları oldukça uygun. Mezgit 150 TL, hamsi 200 TL, palamut tanesi 80 TL, istavrit 150 TL, sardalya ise kilosu 150 TL'den alıcı buluyor. Geçen sene palamut yoktu ancak bu yıl palamudumuz bol olacak. Hatta palamudu 50 TL'ye satmayı planlıyorum. Bu sene palamut oldukça bol" dedi.

Bu sezon en çok tercih edilen balıkların palamut ve hamsi olacağını ifade eden Yüzel, "Geçen yıl palamudun tanesi 200-250 TL civarındayken, bu sene fiyatı 80 TL'ye kadar düştü ve ilerleyen dönemde 50 TL'ye kadar düşeceğini öngörüyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye eden Yüzel, "Doktor olmasam da ben de bir balık doktoruyum" ifadelerini kullandı.



"Palamut, hem gramaj olarak büyüdü hem de fiyat olarak geriledi"

Geçen sene balığın az olduğunu fakat bu sezon balığın çok olmasıyla beraber fiyatların da düşeceğini söyleyen 35 yıllık balıkçı Uğur Beler, "Palamut, hem gramaj olarak büyüdü hem de fiyat olarak geriledi. Yaklaşık 20 gün önce palamut kilosu 600 TL iken, bugün itibarıyla kilosu 200 TL'ye kadar düştü. Palamut mevsim balığı olduğu için bu iki aylık dönemde en çok palamuda yoğunlaşın. Palamudun, unlayıp yağda kızartılması güzel olur. Bir de pilaki denilen, soğan, domates, limon, maydanoz ve arzuya göre sarımsak ve baharatlarla tepside sebzeli bir şekilde hazırlanması harika olur" dedi.



"Zamanla fiyatlar daha da düşecek"

Balık fiyatlarının düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Uğur Beler, "35 sezondur bu işin içindeyim, garanti edebilirim bu sene adeta bir balık bayramı olacak" ifadelerini kullandı.

Vira Haber